اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتفقد صالة العرض الذكية بمعرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:28 ص
الرئيس السيسي يتفقد صالة العرض الذكية بمعرض مصر الدولى الأول للطيران والفضاء جانب من الجولة
إبراهيم حسان

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بصالة العرض الذكية، خلال افتتاحه مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى ، وذلك من الثلاثاء للخميس.

ويعتبر المعرض حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.







العلمين

معرض العلمين

معرض الطيران

معرض الفضاء




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