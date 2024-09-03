اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض مصر الدولى للطيران

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:52 ص
الرئيس السيسي يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض مصر الدولى للطيران الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالمعرض
إبراهيم حسان

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى.

وقال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن جناح الهيئة يضم مجموعة من المنتجات والأنشطة الخاصة بالصناعة الجوية، فمصنع المحركات هو الذي يقوم بعمل عمرة محركات الطائرات لعدد 16 نموذج مختلف من الطائرات، ولتميز المصنع قامت شركة سفران الفرنسية باعتماد المصنع ليكون مركز دولي وحيد على مستوى العالم لعمرة محرك طائرة "لافي جي" محرك لارزاك.

أضاف في شرحه لرئيس الجمهورية: "الهيئة حاليا تعتبر أحد سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، والمصنع لديه مركز تصنيع رقمي حديث يمكنه تصنيع قطع الغيار للصناعات المدنية والعسكرية على حد سواء، ويضم المعرض مجموعة من القنابل اليدوية الحرة طراز حافظ، وتتميز حافظ 3 بقدرتها على اختراق الخرسانة المسلحة حتى سمك 180 سم.
 







العلمين

معرض العلمين

معرض الطيران

معرض الفضاء




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