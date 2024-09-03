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الرئيس السيسى يزور جناح Egyptair بمعرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:48 ص
الرئيس السيسى يزور جناح Egyptair بمعرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين الرئيس السيسى خلال جولته بالمعرض
كتب سمير حسنى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جناح شركة مصر للطيران، بمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء بالعلمين.

وقال مسؤول بالشركة، إن مصر للطيران تعاقدت على شراء 10 طائرات إير باص 350، وفى طريقنا للوصول 125 طائرة واستكمال الخطة بحلول عام 2028، مشيرا إلى انه تم التعاقد على 18 طائرة إيجار من شركة بوينج.

ويعتبر مصر للطيران والفضاء بالعلمين حدث عالمى فريد، في مجال الطيران والفضاء، في افريقيا والشرق الاوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

 







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