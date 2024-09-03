اليوم السابع
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الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع مصر فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:09 م
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع مصر فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية السعودية
كتب : محمد عبد المجيد

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أكدت الخارجية السعودية، قبل قليل، على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مصر، فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. 
 
كما أعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشان محور فيلادلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية.
 
وحذرت المملكة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية ومالها من تبعات فى تقويض جهود الوساطة التى تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.






السعودية

وزارة الخارجية السعودية

نتنياهو

مصر

محور فلادلفيا




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