اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تعلن تدابير أمنية خاصة استعدادا للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:00 ص
الجزائر تعلن تدابير أمنية خاصة استعدادا للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر انتخابات الجزائر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اتخاذ تدابير أمنية خاصة عبر كامل الأراضي الجزائرية خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبلين، وذلك تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه تحسبًا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 7 سبتمبر الجاري، تم تأجيل كل الفعاليات الرياضية والثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع، إضافة إلى منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذلك الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بهذه التدابير الأمنية، وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال تلك الفترة.







الجزائر

الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الانتخابات في الجزائر

انتخابات الجزائر

نتيجة الانتخابات الرئاسية في الجزائر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة