"الاستشارى العالمى" لحديقة حيوان الجيزة يستعرض رؤية تطويرها خلال مؤتمر الاتحاد الأفريقى

كتبت أسماء نصار

عرض برنارد هاريسون الرئيس السابق لمنظمة حدائق الحيوان العالمية ومستشار التصميم العالمى الحالى لحديقة حيوان الجيزة ملف ومخطط تطوير الحديقة أمام مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحياء المائية(PAAZA) فى جوهانسبرج.

وعرض الاستشارى العالمى نبذة تاريخية عن حديقتى الحيوان والأورمان، ومحددات المبانى التراثية والأثرية، بالإضافة إلى الأشجار والنباتات، التى سوف يتم الحفاظ عليها كما تم تناول عناصر التصميم ومراحل التخطيط وعرض حالة وأصناف الحيوانات وخطة التعامل معها ونقلهم أثناء التطوير.



"هاريسون" أشار كذلك إلى أنه سوف يتم جلب حيوانات جديدة للحديقة وأنه سوف يتم الانتهاء من التطوير وافتتاح الحديقة العام القادم، مشيرا إلى أن الحديقة تحتل مكانة لدى المصريين وموقع متميز بمحافظة الجيزة والقريبة من العاصمة المصرية "القاهرة".

فى نهاية الجلسة عرض تطوير حديقة الحيوان لقى ترحيباً كبيراً من جانب المشاركين والخبراء الدوليين، حيث أشادوا بخطة التطوير، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان، مؤكدين انهم كانوا على اطلاع دائم بالتطوير والتصميمات.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصرى لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة كان قد استعان بأفضل استشارى عالمى متخصص فى تصميم حدائق الحيوان كما حصل التحالف على موافقة الاتحادين الأفريقى والدولى على التصميمات وتأتى مشاركة مصر فى هذا المؤتمر كخطوة هامة نحو إعادة افتتاح حديقة حيوان الجيزة فى عام 2025 ويضعها في موقع الريادة فى مجال الحفاظ على الحياة البرية وإدارة حدائق الحيوان فى إفريقيا.

وخصص المؤتمر جلسة لعرض خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لاعادتها إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان والذي خرجت منه عام 2004 ,حيث تعتبر حديقة الجيزة اقدم حديقة حيوان فى أفريقيا وإحدى اقدم ثلاث حدائق حيوان على مستوى العالم .

يذكر أن مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحياء المائية تحت عنوان " الصمود" والمنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمر.

كما يناقش كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الحياة البرية وحدائق الحيوان في العالم ومنها تأثير التغيرات المناخية على بعض الحيوانات الهامة مما يعرضها لخطر الانقراض الأمر الذي يتطلب حماية هذه الحيوانات وزيادة اكثارها.