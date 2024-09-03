الأقصر تستعد لدخول كلية التربية الخدمة العام الجامعي الجديد

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد جامعة الأقصر لدخول كلية التربية الجديدة الخدمة رسمياً العام الجامعي الجديد، حيث تفقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، مقر كلية التربية للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث كان في استقبالها الدكتور وليد محمد عبدالله، عميد الكلية، والدكتور حسن تهامي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت جولة رئيسة جامعة الأقصر بكلية التربية، في إطار جولاتها الميدانية بالمنشآت الجامعية للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث قالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، إنه يجري على قدم وساق الاستعدادات لانطلاق الدراسة بكلية التربية لأول مرة هذا العام، حيث تم وضع اللمسات النهائية بالكلية وتزويدها بالأجهزة والأثاث اللازم لبدء الدرداسة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقاً لمواصفات الجودة المعتمدة.

وأضافت رئيس جامعة الأقصر، أنه شملت التجهيزات الجديدة معامل عملية وقاعات تدريس، وقاعة حاسب آلي، ومكتبة، ومكاتب إدارية وملعب ثلاثى للأنشطة الرياضية وغيرها من المقومات التعليمة.