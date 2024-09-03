اليوم السابع
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الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة فى سوق المنشية بالإسكندرية.. فيديو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:09 م
الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة فى سوق المنشية بالإسكندرية.. فيديو الشنط المدرسية بأنواعها فى سوق المنشية بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من سوق المنشية، بوسط محافظة الإسكندرية حيث يعد أشهر أسواق الإسكندرية المتخصصة فى الأدوات المدرسية، حيث يشهد إقبالا كبيرا خاصة قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

ويقول محمد حشيش ،بائع أدوات مدرسية ، إن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد تبدأ بالسوق من شهر أغسطس بشكل كبير، حيث يتم عرض التشكيلات الجديدة من كافة الأدوات المدرسية التى يحتاجها الطالب.

واستعرض محمد حشيش ، أشهر المنتجات المعروضة بالسوق، مؤكدا أن السوق يشهد إقبالا كبيرا قبل بدء العام الدراسى الجديد من كل عام، خاصة و أن اسعار المنتجات تباع بسعر الجملة.

واضاف أن ، المنتجات الجديدة، خاصة من من المقلمة بكافة أشكالها وأنواعها، فمنها المقلمة القماش، والفيبر، والتى تتصدر بألوانها وأشكالها المختلفة .

ادوات وزي مدرسي بأنواعه في سوق المنشية بالإسكندرية
ادوات وزي مدرسي بأنواعه في سوق المنشية بالإسكندرية

 

اقبال علي شراء الادوات المدرسية في الإسكندرية
اقبال علي شراء الادوات المدرسية في الإسكندرية

 

انواع واحجام مختلفة من الشنط المدرسية في الإسكندرية
انواع واحجام مختلفة من الشنط المدرسية في الإسكندرية

 

منتجات الشنط المدرسية بأنواعها في سوق المنشية بالإسكندرية
منتجات الشنط المدرسية بأنواعها في سوق المنشية بالإسكندرية

 







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