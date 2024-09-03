اعتماد برنامج الأشعة والتصوير الطبى بمستشفيات جامعة المنصورة لتأهيل الأطباء العرب

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد برنامج الأشعة والتصوير الطبي بمستشفيات جامعة المنصورة من المجلس العربي للاختصاصات الطبية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، وهي جهة تابعة لجامعة الدول العربية؛ للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة لمستشفيات جامعة المنصورة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في تخصص الأشعة التشخيصية، والتصوير الطبي، وما لديها من إمكانات بشرية متميزة، وكذلك وحدات، وأجهزة، وتقنيات على أعلى مستوى عالمي في مختلف قطاعات المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية، والتعليم الطبي على المستوى الدولي، والتي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بأعلى معايير الجودة الطبية، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتى نتيجة المستوى المتميز للتدريب في مستشفيات جامعة المنصورة، والتي تعد مؤسسات طبية، وتعليمية مميزة تقدم خدمات طبية رائدة، وتعمل على تدريب، وتأهيل الكوادر الطبية وفقًا للمعايير، والمتطلبات العالمية على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات، كما أكد أن هذا الاعتماد يساعد بشكل واضح في تقدم المستشفيات في التصنيفات الدولية، والاستشهادات العلمية.