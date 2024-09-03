استمرار الكشف الطبى على الطلاب المستجدين بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات الكشف الطبي الشامل للطلاب الجدد في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقد شهدت العملية تعاونًا ملحوظًا من جانب أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، ما أسهم في إنجاح الفعالية بشكل كبير.



وأشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجهود الطلاب ومساهمتهم الفعالة في الكشف الطبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الركائز الأساسية في بدء العام الدراسي الجديد بسلاسة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، عن تقديره للدور البارز الذي قام به الطلاب في تنظيم إجراءات الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن تعاونهم كان له الأثر الكبير في تسهيل سير العملية وضمان نجاحها.

تجدر الإشارة إلى أن الكشف الطبي تم في مبنى رعاية الشباب بجامعة قناة السويس، وشمل فحوصات طبية متعددة لضمان صحة وسلامة الطلاب.

جدير بالذكر تتم إجراءات الكشف الطبي لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحت إشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتأتي مشاركة الطلاب بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية عن شكرها وتقديرها للطلاب والجهود المبذولة لإنجاح هذا اليوم.

