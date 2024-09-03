استشهاد طفل برصاص قناص إسرائيلى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

وكالات الأنباء

استشهد طفل فلسطينى برصاصة قناص إسرائيلى فى الرأس وأصيب والده خلال عملية اقتحام متواصلة فى مخيم طولكرم، شمالى الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه جرى نقل جثمان الطفل محمد كنعان إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وذلك بعد أن أودت بحياته رصاصة قناص إسرائيلى في الرأس.

وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض".