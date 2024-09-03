سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم بثا مباشرا بعنوان "ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى بسوهاج 40 درجة .. مباشر" حيث تناول البث حالة الطقس اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ، بالإضافة إلى سطوع الشمس منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41،ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 43.