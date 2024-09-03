ارتفاع شديد فى درجات الحرارة بالمنوفية فى الساعات الأولى من صباح اليوم

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم ، طقس شديد الحراره على معظم مناطق محافظة المنوفية ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طفس حارا رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .