إعدام مواد غذائية وتحرير محاضر وإنذارات للمطاعم والفنادق المخالفة بمطروح

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة فى الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها، والتى تمكنت من ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية وتحرير محاضر وإنذارات للمطاعم والفنادق المخالفة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من أهالى مطروح وزائريها، خاصة مع الاقبال الكبير على المحافظة، ولمنع أى تجاوزات خاصة المغالاة فى أسعار السلع الأساسية المقررة أو التلاعب فى جودتها ومطابقتها الشروط الصحية.

وكانت لجنة المرور على المحلات والمطاعم والفنادق برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، قد قامت بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح، ومديرية الصحة، والطب البيطرى والتموين وشرطة المرافق والحماية المدنية، ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق فى مدينة مرسى مطروح.

وأكد محمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية ومحضر بيئة وإشغال طريق وتمت الإزالة الفورية، كما تم إعدام 39 كيلو مواد غذائية متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدامى، وتحرير 10 إنذارات سلامة وصحة مهنية، ومخالفات عدم وجود ملفات وعقود عمل للعاملين بالمنشأة وعدم استكمال تراخيص مزاولة النشاط.

وشددت اللجنة، على أصحاب المطاعم والمحال التجارية والفنادق والمعسكرات وغيرها، على أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، وطالبتهم بضرورة النظافة العامة والالتزام بأسعار السلع الأساسية، وتحسين الخدمات المقدمة، حفاظا على الصحة العامة وحياة المواطنين، مع التأكيد على استمرار الحملات بصورة دائمة لضمان جودة المعروض من المنتجات الغذائية المتنوعة.