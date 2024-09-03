اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:49 ص
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إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالشرقية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:39 ص
إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالشرقية اسعاف - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب شخص بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية أولاد سيف بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "رضا م" 45 عاما، مقيم بقرية أولاد سيف بمركز بلبيس، مصابا بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة 60% بالوجه والرقبة والساقين، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب، إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية أولاد سيف بمركز بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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