إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بطما شمال سوهاج والأمن يضبط المتهم

سوهاج محمود مقبول

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة أحدهما بطلق ناري في البطن، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ترجع أسباب الحادثة إلى خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تعيين خدمات أمنية بمكان الحادث لضبط الأوضاع، والحالة الأمنية مستقرة حاليًا.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال بوقوع المشاجرة انتقلت قوات الأمن بسرعة إلى موقع الحادث للتحقيق في التفاصيل.

وأصدر مدير إدارة المباحث الجنائية توجيهاته بضرورة إجراء التحريات اللازمة تحت إشرافه، وقيادة العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز طما التحريات، والتي كشفت أن المشاجرة كانت بين طرف أول محمد ص. ب. ا، 39 سنة، عامل، مقيم بنفس الناحية، والذي تعرض لإصابة بطلق ناري في البطن من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

الطرف الثاني: محمد ع. م، 25 سنة، عامل، ونجل عمه ريان م. ا. ر، 25 سنة، عامل، مقيمان بذات الناحية، تم ضبطهما وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة.

وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني أطلق عيارًا ناريًا من السلاح المضبوط لديه، مما أدى إلى إصابة الطرف الأول. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.