أخبار × 24 ساعة.. إعداد مناهج خاصة بالمحتوى الرقمى للذكاء الاصطناعى

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الصحة العالمية: إصابة طفل بأنفلونزا الطيور فى كمبوديا

لهواة الفلك.. 18 ظاهرة فلكية تزين السماء فى شهر سبتمبر.. اعرف التفاصيل

قرار بتنظيم مجموعات التقوية ويشترط عدم تجاوز سعر الحصة 100 جنيه للطالب

الصحة العالمية: الثعابين تسببت في وفاة 138 ألف شخص وإعاقة 400 ألف كل عام

وزير التعليم: إعداد مناهج خاصة بالمحتوى الرقمى للذكاء الاصطناعى

وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.. 50 ألف طالب يسجلون للتحويل بين الكليات والمعاهد

هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الجو

وزارة التضامن: إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

وزير التعليم يلتقى رئيس وحدة تنمية المعلمين باليونسكو لتعزيز سبل التعاون

حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 50 مليونا و920 ألف خدمة مجانية خلال 32 يوما

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة دورين مخالفين فى حلوان

وزير التعليم يلتقى نظيره اليوناني لتعزيز التعاون خلال مؤتمر أسبوع التعلم الرقمى

نائب وزير الصحة تؤكد على أهمية إتاحة خدمات الصحة الإنجابية في دعم المرأة العاملة

وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان