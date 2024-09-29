وكيل تعليم الوادي الجديد يشدد على الدور المهم لمجموعات التقوية والدعم التعليمى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الدور المهم والحيوى لمجموعات التقوية والدعم التعليمى فى تحسين المستوى الدراسى للطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، وذلك خلال زيارته ، اليوم الأحد ، لعدة مدارس للوقوف على سير منظومة العمل.

وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة عن مجموعات التقوية التي جرى توفيرها ، ودورها الهام والحيوى فى الإستذكار الجيد من خلال شرح المنهج من قبل نخبة متميزة من الخبراء والوصول إلى المعلومة بشكل أسرع وبسيط مع توفير الكثير من الوقت وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، لافتا إلى دعمه الدائم و المتواصل للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة وأننا جميعا نسعى جاهدين لتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم وتوفير بيئة مدرسية جاذبة.

وشارك وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، فعاليات طابور الصباح بمدرسة الخارجة الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والتى بدأت مراسم الطابور بآداء التلاميذ التمرينات الرياضية والبدنية لإكسابهم النشاط مع بداية اليوم الدراسى ، أعقبها تقديم فقرات الإذاعة المدرسية والتى تضمنت مجموعة من الفقرات الهادفة والتى بدورها تعمل على إثراء الطلاب بالمعلومات فى مطلع يوم دراسى جديد .

وفى كلمته وجه المهندس سيد بضرورة تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى والتى بدورها لها أبلغ الأثر فى إنضباط العملية التعليمية، وعقب ختام طابور الصباح أجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية داخل الفصول الدراسية وأدار حواراً مع الطلاب موجها بضرورة الجد و الإجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.