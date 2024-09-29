اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية السعودية يبحث مع مبعوث أممى التعاون فى الملف السورى

الأحد، 29 سبتمبر 2024 08:00 ص
وزير خارجية السعودية يبحث مع مبعوث أممى التعاون فى الملف السورى فيصل بن فرحان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، إضافة إلى استعراض جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك الأمريكية.







فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي

سوريا

الأمم المتحدة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة