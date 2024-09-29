اليوم السابع
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وزير الخارجية يلتقى بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك

الأحد، 29 سبتمبر 2024 10:47 ص
وزير الخارجية يلتقى بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك وزير الخارجية مع العاملين المصريين فى الأمم المتحدة
كتب ـ أحمد جمعة

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التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 28 سبتمبر 2024 بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بأبنائها الذين يعملون في الأمم المتحدة، لاسيما وأن مصر دولة مؤسسة للمنظمة منذ نشأتها عام 1945، وثمن الدور الهام الذي يقومون به في دعم المنظومة الأممية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل تحديات جسيمة يتعرض لها النظام الدولي.

حث الدكتور بدر عبد العاطي المصريين الذي يعملون بالمنظمة الأممية على الاستمرار في الالتزام بالمهنية التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية، وتتسق مع المبادئ والأهداف السامية التي تضطلع المنظومة الأممية بتنفيذها والعمل على الحفاظ عليها.

 







وزير الخارجيه

بدر عبد العاطي

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مقر الامم المتحده

المصرييين العاملين في الامم المتحده




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