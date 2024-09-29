اليوم السابع
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وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية بنيويورك

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:51 ص
وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية بنيويورك وزير الخارجية بدر عبد العاطى
كتب أحمد جمعة

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زار الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج، السبت، مقر القنصلية العامة المصرية فى نيويورك، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك لتفقد القطع الأثرية المصرية التى تم استرداها مؤخراً والتى نجحت القنصلية العامة المصرية بنيويورك فى استردادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب المدعى العام الأمريكى فى منهاتن، ومكتب النائب العام المصرى.

تضمنت المجموعة عدة قطع مهمة تعود إلى العصر الفرعونى القديم، والعصر البطلمى، ومن بينها قناع خشبى مذهب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها.

ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الاثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والجهات المعنية فى الدولة. وأكد الدكتور بدر عبد العاطى على الأهمية التى توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، مشيداً بالجهود الحثيثة التى تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصرى وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.







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