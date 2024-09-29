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وزارة التموين: غدا انتهاء عروض الأوكازيون الصيفي 2024

الأحد، 29 سبتمبر 2024 10:42 ص
وزارة التموين: غدا انتهاء عروض الأوكازيون الصيفي 2024 الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 حتى نهاية الفترة غدا الإثنين، بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية فى عروض تخفيضات الأسعار لبعض المنتجات مع تأكيد الوزارة على ضرورة تعامل المواطن مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

وتتصدى الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للمخالفات التى يحاول البعض انتهاجها، حيث يتم تحرير مخالفات فى حالة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، او الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك .







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

آخر موعد للاوكازيون الصيفى 2024

موعد انتهاء الاوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588

موعد الاوكازيون الصيفى 2024

سلع وزارة التموين

سلع بطاقات التموين



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