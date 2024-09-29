نائب محافظ قنا يشهد فعاليات "بداية" للكشف المبكر عن سوء التغذية بالمدارس

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، انطلاق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية " الأنيميا والسمنة والتقزم"، لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا، للعام الدراسى 2024/2025، والتى انطلقت من مدرسة سيدى عمر للتعليم الأساسى بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ووفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبدالله منصور رزق، مدير المدرسة، وأعضاء الفرق الطبية، وهيئة التدريس بالمدرسة.

وقال نائب محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف 666197 تلميذا من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة فى 643 مدرسة، من خلال تشكيل 94 فريقا طبيا مدربا على أعلى مستوى، منهم 22 فريقا يعمل بمدارس قطاع الحضر و74 فريقا يعمل بمدارس قطاع الريف، وذلك لاكتشاف الحالات الإيجابية وإحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحى والموجودة بجميع مراكز المحافظة لاستكمال إجراءات العلاج من تحاليل طبية وفحص طبى بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى الشفاء الكامل من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب.

وأضاف عمر، أن المبادرة تعمل على ‏إجراء المسح الطبى لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفى حال اكتشاف حالات مصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، وتسليمهم "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار وصرف العلاج بالمجان، كما يتم وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا.

وأشاد مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، بالدعم المستمر الذى يقدمه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التامين الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم، مضيفا أن المبادرة الرئاسية هذا العام تعد استكمالا، لفاعليات المبادرة للأعوام السابقة وتشمل فحص طلاب الصف الأول الابتدائى والغيابات السابقة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) عن طريق فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالات حتى استكمال الشفاء على مستوى مدن وقرى المحافظة.