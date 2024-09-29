مناقشة فرص زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا بالندوة الثالثة لـ"ابدأ"

كتبت : أماني سمير

شهدت الندوة الثالثة من فعالِيّات "Doing Business with Finland" عبر الإنترنت مشاركة فعالة، حيث ركزت على فرص زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا والاتحاد الأوروبي، حيث تم خلال الندوة إستعراض الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" للمستثمرين والمصنعين، ومناقشة فرص التصدير الواعدة، مثل منتجات العصائر والمركزات، والخضروات المجمدة والحبوب والتوابل، واتفق المشاركون على تبادل عروض الأسعار بين الشركات المصرية والمستوردين الفنلنديين والأوروبيين.

وأشار رئيس قطاع وحدة الصادرات الأفريقية في Business Finland إلى أن فنلندا تستورد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية المصرية عالية الجودة، سواء كانت غير مصنعة أو مصنعة، بقيمة تخطت 300 مليون يورو هذا العام.

وشاركت شركة موانئ دبي في اللقاء وسلطت الضوء على تطور البنية التحتية اللوجستية في مصر وتناولت أهم خطوات عمليات التصدير من الموانئ المصرية إلى الموانئ الأوروبية المهمة للصادرات الغذائية مثل ميناء روتردام.

كما أكد فريق السفارة الفنلندية على وجود معامل اعتماد عالمية في مصر تساعد المصدرين على الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأبدى المشاركون اهتمامًا بنقل عمليات التصنيع إلى مصر لتلبية احتياجات السوق الفنلندية والأوروبية، وتعهدت وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر في ابدأ بدعم هذه المبادرات ودعم جميع المستثمرين الراغبين في توسيع نشاطهم الصناعي إلى مصر.

والجدير بالذكر تم تقديم أول طلب للحصول على منحة التمويل الخاصة ببرنامج دعم الشراكة الفنلندية finnpartnership والتي قد تصل إلى 400 ألف يورو، وذلك بناءً على عمليات التشبيك التي تمت خلال ندواتهم مع مبادرة"ابدأ".