محافظ كفر الشيخ يكرم إدارة الاتصال السياسي لتميزهم في عملهم... صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أحمد عبد الله قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي، وشيماء أحمد القماح، وأسماء وحيد رجب، وفاطمة عبد العزيز محمد، والشناوي عبد الرازق، لتميزهم في عملهم.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود إدارة الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة وتميزهم في أداء عملهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا للجهود المبذولة في العمل.



محافظ كفر الشيخ يكرم الشناوي عبد الرازق



محافظ كفر الشيخ يكرم شيماء القماح



محافظ كفر الشيخ يكرم أحمد قائد مدير الاتصال السياسي



محافظ كفر الشيخ يكرم أسماء وحيد