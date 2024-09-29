محافظ القليوبية يتابع مشروعات الصرف بالمرحلة الثانية لحياة كريمة بـ3 مدن

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يستهدف تطوير البنية التحتية في عدد من المدن بالمحافظة، وعلى رأسها قليوب والخانكة وطوخ.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه استهدف الاجتماع مناقشة مشروعات الصرف الصحي المطلوب تنفيذها بالثلاث مدن التي دخلت تحت مظلة مبادرة حياة كريمة وذلك لتذليل العقبات وإنهاء الموافقات اللازمة لبدء تلك المشروعات، حيث ناقش الاجتماع سرعة استخراج موافقة وزير الزراعة لإنشاء 4 محطات صرف صحي في مدينة طوخ وهي محطة صرف صحي الحسانية وكفر الحصافة ومنصورة نامول وكفر الحصافة وقبلي مشتهر والمحطة الفرعية لشرق الطريق السريع، والتي تم الحصول علي موافقة مجلس الوزراء لها بالإضافة الي إنشاء محطة مياه سيتم إنشائها ببرشوم، موجها بالسير في إجراءات موافقة الزراعه أيضا.

أما بمدينة قليوب فجاري استخراج التراخيص لإنشاء المحطة الفرعية لسنديون وكفر السبيل وقرية السد وزاوية النجار، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية في مجالس المدن والجهاز التنفيذي ووزارة الزراعة.

وفي مدينة الخانكة تم التنسيق لبدء تنفيذ محطات صرف صحي التين والنبراوي وسيدي فارس ومحطة الأمل (عرب العليقات) والصفا والياس وشاهين.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير شبكات الصرف الصحي، يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على متابعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والتأكد من تحقيق أهدافه المرجوة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يساهم في جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي.