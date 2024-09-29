محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة

الشرقية- إيمان مهنى

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصالح العام.

شدد خلاله على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحظر استخراج أي تراخيص خاصة بإقامة معارض للسيارات داخل الكتل السكنية وتحديد أماكن ثابتة لتجميع المخلفات والقمامة بها تمهيداً لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين, وكذلك التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للسيطرة على ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة داخل الترع ورفع ناتج التطهير أولاً بأول من على جانبي الترع والمصارف حفاظاً على البيئة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطرق.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات النظافة بمداخل المدن والإهتمام بأعمال التجميل والتشجير كونها تعطي الإنطباع الأول للزائرين والوافدين للمحافظة.

تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد المبكر لاستقبال موسم الشتاء من خلال إجراء أعمال الصيانة العاجلة لغرف تصريف مياه الأمطار ومراجعة أغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء والتأكد من رفع الوصلات المخالفة بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بكل حسم حيال المخالفين.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء ومديرية التموين ومباحث التموين بالمرور الدوري على كافة المحال التجارية والأكشاك بالمحافظة لمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحابها والتأكد من قيامهم بتوصيل الكهرباء بطرق قانونية وكذلك مراجعة السلع والمواد الغذائية المعروضة للإطمئنان على صلاحيتها للإستخدام الآدمي مع تحرير المحاضر اللازمة في حالة إكتشاف أي مخالفة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة المنشآت الصادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة وتنفيذ الإزالة الكلية لها فوراً حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق بالجودة المطلوبة.

كما وجه المحافظ مديري إدارتي الحوكمة والمراجعة الداخلية ، والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة موقف الإعلانات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السير في إجراءات تراخيص الإعلانات الخاصة بهم حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري للمدن وكذلك متابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية والتأكد من إزالة التعدي بصورة كاملة قائلاً: " لن أسمح للمخالف بتكرار مخالفته وسيتم تطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين".