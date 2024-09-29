محافظ الدقهلية يحيل 181 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري والإحتكار، واضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال اللواء مرزوق أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 181 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 112 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 69مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 42 محضر عدم مطابقة للمواصفات وعدد 42 محضر نقص وزن ما بين ( 8-15 )جم و عدد 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 2 محضر عدم نظافة ادوات العجين و ⁠عدد 4 محضر عدم وجود سجل تفتيش وعدد 1 محضر انتهاء من الانتاج وعدد 4 محضر عدم وجود بون صرف وعدد 12 محضر تصرف في دقيق بقيمة (56شيكاره).

وفي مجال الرقابة علي الاسواق، شملت المخالفات والمحاضر عدد 39 محضر عدم إعلان عن الاسعار، وعدد 19 محضر عدم وجود شهاده صحية، وعدد 1 محضر ذبح خارج السلخانه وعدد 1 محضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه) وعدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 2 محضر عدم الاعلان عن اسعار المقررات التموينيه( مستودع غاز )و ⁠عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) بقيمة 55888 جنيه وعدد 2 محضر وجود سلع بدون فواتير وعدد 1 محضر عدم الاعلان عن اسعار المقررات التموينيه( تاجر تمويني )و ⁠عدد 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسميه(تاجر تمويني)وتم التحفظ علي 4لتر بنزين 80 و10كجم لحم بلدي و24 كرتونة كالون قلب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "اللواء مرزوق" أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.