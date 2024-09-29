فنانات الهاند ميد.. سيدات دمياط يصنعن مفارش منزلية من بقايا الملابس.. صور

دمياط - هيثم مراد

نماذج مختلفة من فنون إعادة التدوير قدمتها سيدات محافظة دمياط، في هذا التقرير بدأت مجموعة من السيدات صناعة بعض المستلزمات المنزلية من بقايا الملابس القديمة، ليبدأن مشروعهن الخاص بأقل تكلفة.

تقول "ام خالد" سيدة خمسينية: " بدأت تعلم فنون إعادة التدوير منذ شهر، الآن أصبحت افكر في أعاد انتاج الاشياء مرة أخري، إعادة التدوير علم وفن أعاد اكتشاف الاشياء مجددا والان أنا اصنع من بقايا الملابس أشياء مفيدة"

وأضافت: " اجتمعت رفقة زملائي لنقدم نموذج جديد، كانت فكرة مفارش المنزل ومستلزماته، هذه الفكرة تمر بأربعة مراحل في التصنيع حتي نحصل على الشكل النهائي"

وأوضحت: " في المرحلة الأولى اقوم بصناعة المقاسات المحددة، يجب أن أحصل على 143 قطعة قماش صغيرة حجمها 20 سم مربع من أجل صناعة مفرش منزلي طوله 160 سم،اقوم أيضا بحياكة تلك الأقمشة بألوانها المختلفة لإضافة منظر جمالي للمنتج الاخير"

وتقول إيمان محمود سيدة دمياطية: " اختيار الالوان والنماذج لتطبيقها هى الفكرة الأساسية، اهتم دائما بإعادة اكتشاف الاشياء مجددا، تعلمت ذلك منذ وقت قليل عندما بدأت العمل في إعادة التدوير"

وأضافت: " مشروع مربح وغير مكلف، فقط علينا البدء، هذا ما اقوم به الآن رفقة زملائي، قطعة واحدة قد تستغرق 7 أيام من العمل، لكن مع وجود الإنتاج النهائي يختفي التعب"

وقالت ولاء محمود إحدى العاملات في صناعة الهاند ميد: " بدأت فكرة المشروع ب 200 جنيها فقط، لم احتاج إلى الكثير من الأموال في البداية، تعلمت فنون إعادة التدوير والتى وفرت لي الخامات بشكل كبير، الآن بدأت التفكير بشكل مختلف في كافة أغراضي المنزلية خاصة القديمة منها"

واوضحت: " من الممكن تقديم أكثر من نموذج والذي يساعد على تغير المنظر الجمالي داخل منزلك، بأقل تكلفة وبدون مجهود، الآن أقوم بصناعة مفرش منزلي من بقايا الملابس القديمة، قمت أيضا بصناعة بعض الاكسسوارات المختلفة عملي في إعادة التدوير أضاف إلي الكثير، نصيحتي للسيدات إبداي الآن مشروعك ابحثي عن فرصتك ولكن عليك قبلا تعلم فنون إعادة التدوير ستغير الكثير لديك"



مشغولات هاند ميد



سيدات دمياط يتعلمن إعادة التدوير