عروض إنشاد دينى وكورال أطفال ضمن أنشطة مبادرة "بداية" بثقافة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى، بقصر ثقافة السباعية، وقدمت الفرقة بقيادة الشيخ مصطفى ابراهيم مجموعة من القصائد منها "صلاة الله سلام الله، عزى انت عزى، يا أهل المدينة، على بلد المحبوب ودينى".

يأتى ذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، والبرنامج المعد لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية من "الناس للناس".

وضمن الأنشطة المنفذة للمبادرة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، و نفذ بقصر ثقافة أسوان صالون ثقافى بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيمة العمل الخيري ونشر ثقافة العمل التطوعى" بهدف تحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة، أشار خلاله الكاتب حسنى الاتلاتى، أن هناك مؤسسات كثيرة مسئولة عن تربيه وتكوين شخصية الطفل منها الأسرة والمدرسة والشارع والمسجد والكنيسة والإعلام، وأى خلل فى أى جهة يؤدي إلى خلل فى باقى المنظومة، لذا المطلوب من الأسرة أن تنمى في نفوس أطفالها حب الخير ومساعدة الآخرين بدون أجر ولا انتظار كلمة شكر، وعلى الوالدين البدء بأنفسهم مثل تنظيف الشارع، مساعدة المحتاجين، إفطار الصائمين من الفقراء، كفالة اليتيم، زراعة شجرة، و كلما كان الوالدان قدوة كان الأبناء كما نحب وكما نريد.

ونفذ فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود بقصر ثقافة العقاد عرض فنى لفرقتى كورال أطفال قصر ثقافة أسوان و العقاد بقيادة محمد خالد و محمود محرم، تغنت الفرق بمجموعة من الأغانى " المسك فاح، اللهم صلى عليه، يا من صاريت ليلا، وكانى عصفور، حرمنا من انسك ليه، قمرا، مولاي صلي وسلم دائما ابدا، صلاة صلاة علي المصطفى، الله الله علي نور رسول الله، النبي صلوا عليه صلاة الله عليه.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا في المبادرة التي تهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات كافة التي يحتاج إليها، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيا وتقدما.