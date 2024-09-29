عاكف المغربى: مصر تمتلك بنية قوية دعمت قطاع العقارات والسياحة

كتب عبد الحليم سالم

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات علي البنية الأساسية والطرق والمحاور لتهيئة ‬كافة المناطق للاستثمار، ولا سيما في قطاعات السياحة والعقارات وغيرها من القطاعات الهامة .

وجاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان سوق العقارات المصري خلق وجهة عالمية، بحضور قيادات الغرفة والقطاع العقاري ورجال الأعمال.

وأضاف المغربي أن البنوك تمول المشروعات كلها، سواء مشروعات صغيرة أو مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات، حيث تم إتاحة نحو 10 مليارات جنيه للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية .

وأوضح خلال الجلسة الثانية: "الجدوى الاقتصادية والمستدامة لوجهات مصر الجديدة" أن مصر وجهة ممتازة في مجال السياحة وفي مجال العقارات بما تمتلكه من امكانيات كبيرة .

وتطرقت الجلسة للعديد من المحاور منها الأطر التمويلية والتنظيمية، وبناء مدن المستقبل الشاملة، وخلق فرص الأعمال لخدمة المؤسسات الإقليمية: استراتيجيات النمو والنجاح والمباني الخضراء: نحو تنمية عقارية مستدامة.

أعضاء اللجنة:

تحدث خلال الجلسة أيمن عامر، الرئيس المشارك للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية؛ ومن خبراء العقارات أيمن القوصي، وسارة البطوطي، وطارق عبد الرحمن، ومحمد عبد الله، الرئيس المشارك للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية.