شمال سيناء تستعد لتنظيم أكبر سباق للهجن في ذكرى نصر أكتوبر

شمال سيناء – محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لإقامة أكبر سباق للهجن بمناسبة حلول ذكرى نصر أكتوبر، وذلك يومي 7 و8 أكتوبر المقبل.

وأعلن الدكتور يوسف القرم، مدير نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش والمنظم للفعالية، أن السباق سيشهد مشاركة هجانة من مختلف محافظات مصر.

وقال إنه إطار الاستعدادات لهذا الحدث، تجري حالياً فعاليات تحضيرية في مقر نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش، حيث يتم التجهيز لمهرجان الهجن الذي سيقام بالتزامن مع منتدى الشباب، وذلك بتوجيهات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

الجدير بالذكر أنه في بداية سبتمبر الجاري، أُقيم سباق تنشيطي للهجن في ميدان السباقات غرب مدينة العريش، بمشاركة حوالي 250 هجان من أبناء سيناء.

وجاء هذا السباق ضمن سلسلة من السباقات الشهرية التي ينظمها الاتحاد المصري لسباقات الهجن بهدف دعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية.

السباق شهد توافد الهجانة للتنافس على المراكز الأولى، وقد تم تكريم الفائزين في احتفالية حضرها اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وفي هذا السياق، أوضح عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن سباقات الهجن باتت تُنظم بانتظام في ميادين مخصصة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن ميدان العريش يُعد واحداً من الميادين الرئيسية التي تجذب هجانة من مختلف المحافظات.

وأكد أن ميدان العريش يُعد من أقدم ميادين سباقات الهجن في مصر، وهو يشهد حالياً نشاطاً متزايداً مع عودة السباقات بقوة.

كما أكد حمدان أن السباق الذي سيُقام في أكتوبر يُعد جزءاً من سلسلة سباقات رئيسية ينظمها الاتحاد بهدف دعم رياضة الهجن وملاك الإبل. وأشاد بالتعاون الكبير بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، في دعم هذه الرياضة التراثية.

يُعد نادي الهجن الرياضي المصري بالعريش أول نادٍ لسباقات الهجن في مصر، وقد أُشهر في 1 أغسطس 1997. انطلقت على أرضه سباقات الهجن المحلية والدولية، كما استضاف بطولات عربية، ليصبح وجهة رئيسية لأهل الهجن في مصر والوطن العربي.

تُعد محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي تم فيها إنشاء نوادٍ ومضامير للهجن، مثل مضمار الكيلو 17 غرب العريش ومضمار آخر في وسط سيناء. وقد شهد ميدان السباق مؤخراً عمليات تطوير شملت رفع كفاءة المضمار، والمنشآت الإدارية، والمنصة الرئيسية، وصالة كبار الزوار، إلى جانب تجديد الطريق المؤدي للنادي وإنارة أعمدة الكهرباء على طوله.

يمتد مضمار السباق في العريش بعرض 20 متراً وبطول 8 كيلومترات، ليكون الأطول من نوعه على مستوى مصر. تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع، مما يجعله من أكبر الميادين المخصصة لسباقات الهجن.

شهدت شمال سيناء في سبتمبر 2022 عودة مهرجانات سباقات الهجن بعد توقف دام 14 عاماً. أقيم السباق في 30 شوطاً بمشاركة 360 جملاً، واستمرت الفعاليات بلا توقف، حيث تُقام السباقات الرئيسية في مناسبات وطنية مثل ذكرى نصر أكتوبر وتحرير سيناء، إلى جانب سباقات تنشيطية على مدار العام.