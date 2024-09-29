شاهد استقبال الطلاب الجدد بكليات جامعة بنها في العام الجديد.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من كلية الزراعة بمشتهر، في أول أيام العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، حيث يتم استقبال الطلاب الجدد والقدامي بالكليات، ونشر التنبيهات والتحذيرات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، كما يتم الاستقبال بالاغاني الوطنية وتوزيع الهدايا علي الطلاب.

وتقع كلية الزراعة بقرية مشتهر مركز طوخ بمحافظة القليوبية علي بعد 2 كم من طريق مصر - إسكندرية الزراعي السريع، وتعتبر الكلية من أقدم المعاهد الزراعية في مصر والشرق الأوسط ولها سجل حافل في العمل علي تقدم الزراعة بمصر، وتشتمل علي 14 قسماً علمياً، كما تمتاز الكلية بأحتوائها على مركزاً للتجارب والبحوث الزراعية الذي يضم العديد من المزارع التعليمية، والتي يتدرب الطالب فيها علي ممارسات العمليات الزراعية بصورة عملية وتبلغ مساحتها ومرافقها حوالي 143 فدان إلي جانب مزرعة الإنتاج الحيواني والدواجن منها مشتل فاكهة ومشاتل وصوب لنباتات الزينة وصوب الأبحاث للأقسام العلمية وحديقة موالح والصناعات ومزرعة المحاصيل والبساتين وتحتوي علي كثير من الأصول النباتية لمحاصيل الفاكهة والخضر والزينة وكثير من النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح الدكتور محمود الزعبلاوى عميد، أنه يوجد بالكلية معمل مركزي للتحاليل والاستشارات الزراعية ومحطة فرعية للأصول الوراثية تتبع البنك الوطنى للجينات، كما يوجد بها مركز متقدم للصوب الزراعية تعمل بنظام الأكوابونيك ومزرعة سمكية متطورة للإنتاج السمكي المكثف.



استقبال الطلاب بزراعة مشتهر



استقبال الطلاب



كلية الزراعة بمشتهر