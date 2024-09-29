اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر بـ29200 جنيه شامل المصنعية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:21 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر بـ29200 جنيه شامل المصنعية الجنيه الذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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سجل سعر الجنيه الذهب في مصر مستويات 28800 جنيه بدون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة على الجنيه الذهب، وحقق الجنيه الذهب صعودًا كبيرًا خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الجنيه الذهب بعد إضافة المصنعية حوالي 29200 جنيه الآن في الأسواق، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة بمصر.

العملات الذهب وعلى رأسها الجنيه الذهب في مصر يزداد الطلب عليها مؤخرًا، ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من الذهب عيار 21 ويضاف عليه مصنعية تصل إلى 432 جنيهًا للجنيهات الذهب المغلفة.







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