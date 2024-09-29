اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق يجدد لـ ميقاتى موقف بلاده الثابت فى دعم لبنان والوقوف بجانبه

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:07 ص
رئيس وزراء العراق يجدد لـ ميقاتى موقف بلاده الثابت فى دعم لبنان والوقوف بجانبه رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه "السوداني" مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قدم خلاله تعازيّ العراق في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورفاقه، خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد رئيس وزراء العراق  في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)  استمرار بلاده في تقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.







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