اليوم السابع
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الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:33 م
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رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام الدراسة بكليات الجامعة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:03 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام الدراسة بكليات الجامعة توافد الطلاب
قنا - صابر سعيد

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تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي عددا من كليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة في أول أيامها.

وتابع عكاوي، تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات،  وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والانشطة الطلابية.

واطمأن رئيس الجامعة، على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في إطار دور الجامعة بإتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الإدارة العامة لرعاية الطلاب واكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب.

وأضاف شحات، أن الجامعة لديها خطة أنشطة طلابية متنوعة على مدار العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

شهد الجولة عمداء كليات الحقوق والتجاره وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد كبير من الطلاب.

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

 


 







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