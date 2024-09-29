رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب.. ويؤكد: بابى مفتوح للجميع فى أى وقت

القليوبية إبراهيم سالم

حرص الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، علي المشاركة في استقبال الطلاب الجدد والقدامي بكليتي الطب البيطري والزراعة بمنطقة مشتهر في مدينة طوخ، حيث شارك في أداء تحية العلم المصري والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، متابعة انتظام سير العملية التعليمية، بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، وعدد من قيادات الجامعة، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته شارك رئيس الجامعة طلاب الكليتين تحية العلم، كما تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، والمدرجات، وعدد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

واطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي، على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى بداية أيام العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

ورحب "الجيزاوي"، بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم.

وأكد "الجيزاوي"، أن جامعة بنها تعد من أعرق وأقدم الجامعات على مستوى الجمهورية، وتتمتع بصرح علمي كبير يشمل مختلف الكليات في التخصصات كافة، مشيرا إلى أن ترتيبها بين الجامعات الحكومية المصرية وفقا للإنشاء الـ13، مناشدا الطلاب بضرورة الحفاظ على تنظيم الوقت والحفاظ على الصحة العامة وممارسة الرياضة بشكل يومي وترشيد استهلاك موارد الجامعة والاستفادة منها من خلال المشاركة في أنشطة مركز الموهوبين والأنشطة والفعاليات الطلابية.

واستطرد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة التعليم التي تغيرت ملامح الخريطة بها على مدار الـ10 سنوات الماضية، من خلال إتاحة التعليم ولكل الشرائح المجتمعية، مشيرا إلى أن مصاريف الجامعات الحكومية رمزية، وتكلفة التعليم في أي برنامج على مستوى العالم تكون من 1000 إلى 4000 دولار، أي 50 ألف جنيه كحد أدنى، وبمقارنة بسيطة نجد أن المصاريف الخاصة بالجامعات الحكومية رمزية جدا.

ووجه الجيزاوي، كلمة للطلاب قائلا: "الجامعة تتبع سياسة الباب المفتوح ابتداء من الهيئة المعاونة مرورا بعميد الكلية ورئيس الجامعة، الكل يفتح بابه للطالب ويستمع إليه وينصفه، وبابي مفتوح للطلاب في أي وقت".



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