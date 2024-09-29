رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الفني والخيرى للطلاب.. اعرف التفاصيل

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بتفقد سير العملية التعليمية بكلية الاقتصاد المنزلى فى أول أيام العام الدراسى الجديد رافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب النعسان عميد الكلية ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية.

واطمأن الدكتور أحمد القاصد على تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزام الطلاب بحضور المحاضرات والتواجد بقاعات التدريس فى أول أيام العام الدراسى الجديد، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

كما رحب "القاصد" بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم على المشاركة والاستفادة من جميع الأنشطة الطلابية التى توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم فى بناء شخصيتهم.

كما حرص رئيس الجامعة على افتتاح معرض الطلاب الفنى والذى يضم أعمال فنية وانتاجية مختلفة وأفكار مشروعات صغيرة منخفضة التكاليف من أقسام الكلية الأربعة إلى جانب المعرض الخيرى الذى سيتم تخصيص دخله لمساعدة الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية.

وقام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الأحد، بزيادة تفقدية لمدينة الأمل الجامعية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الدراسى الجديد ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة وسلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية والمطابخ، كما تفقد المخزون السلعى بالمدن، وقاعات الدرس وأكد على توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعى متميز للطلاب المغتربين ليشعروا انهم بين أسرهم.

وتابع رئيس الجامعة مراحل تقديم الطلاب للإقامة بالمدن واتباع الإجراءات المطلوبة للتقديم وفقا للقواعد المتبعة.

وأوضح القاصد أن المدن الجامعية بالجامعة تضم 13 مبنى بمدن شبين الكوم ومنوف واشمون وتستوعب 3145 طالبا وطالبة مؤكدا على استعداد المدن الجامعية على أكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمنى محدد يبدأ من الأربعاء القادم.