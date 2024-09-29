حى شرق الإسكندرية يستقبل 4578 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، المواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بهدف تقديم الدعم اللازم لإنجاز معاملاتهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد ، محافظ الإسكندرية، الذي أكد على ضرورة التسهيل على المواطنين وتقديم حلول فورية لشكاواهم.

وأعلن اللواء أحمد حبيب عن تحقيق تقدم ملموس في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم إنهاء 4587 حالة،وتم التعامل مع 13 شكوى عبر الشباك، بالإضافة إلى 9 شكاوى واردة من خلال البوابة الإلكترونية.

وأكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق أن الجهود مستمرة حالياً لفحص الشكاوى المتبقية بدقة، مع التركيز على الاستجابة الفعّالة لاحتياجات المواطنين وتقديم الحلول اللازمة في أسرع وقت ممكن.