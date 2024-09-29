جلسة عرفية بقرية المدامود لإنهاء نزاع تسبب فى غلق شارع لسنوات شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه بالتنسيق مع عدد من القيادات الأمنية تمت إقامة جلسة عرفية بحضور يوسف أحمد محمود رئيس قرية المدامود بحرى، لإنهاء النزاع القائم بين الأهالي بقرية المدامود بحرى بمركز الزينية، والذي تسبب في غلق شارع بطول 70 مترا لعدة سنوات، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير أعمال مشروعات رفع كفاءة وتوسيع الطرق بهدف تيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه تم حل النزاع بين العائلتين والذى تسبب لسنوات فى غلق الشارع المتفرع من شارع الصعايده العمومي بطول 70 م تقريباً، حيث تم فتح الشارع وإزالة جميع التعديات من الجانبين بالتراضي وبحضور أهل الخير، وسيتم إستكمال العمل بالشارع لخدمة المواطنين، موضحاً أن الشارع كان قبل التوسعة عرض 2.20 متر وكان يوجد تعدى بالزراعة من الناحية القبلية تمت إزالته، وكان يوجد حائط ومسقى تمت إزالة الحائط وردم المسقى ليصبح الشارع متوسط عرضه 4.5متر بدلا من 2.20، وينتهي نزاع وشكاوى بين الطرفين دام أكثر من عشر سنوات.

وفى نفس السياق وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء المخالف بدون ترخيص، قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي جنوب، وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن المخالفة عبارة عن تجهيز لبناء سقف دور رابع علوي بمنطقة الفيروز بمسطح حوالي 100 م وتم مصادرة مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب العقار.

وعلى صعيد آخر، قام رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية لتفقد أعمال النظافة بحى وسط وجنوب وشرق، حيث تفقد شارع صلاح سالم القبلي والبحري وصلاح سالم الشرقي، كما تفقد أعمال تنفيذ حملة تهذيب ورفع وقص الأشجار أمام نادي الضباط، وسلمى سليم وموقف الحنطور بجوار معابد الكرنك، فضلاً عن تفقده لأعمال رفع مستوى الإنارة بتغطية أسلاك الأعمدة المكشوفة بمنطقة حي شمال، وذلك برفقة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وبمعاونة حملة المعدات الثقيلة.



إنهاء نزاع تسبب في غلق شارع بطول 70 متر لسنوات شمال الأقصر



جلسة عرفية بقرية المدامود لإنهاء نزاع تسبب في غلق شارع بالأقصر



جلسة عرفية بقرية المدامود لإنهاء نزاع تسبب في غلق شارع بطول 70 متر



جلسة عرفية بقرية المدامود لإنهاء نزاع تسبب في غلق شارع