"تعليم دمياط" تحقق إنجازًا جديدًا في مجال التعليم المستدام

دمياط معتز الشربيني

حققت مديرية التربية والتعليم بدمياط، إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصلت إدارة التنمية المستدامة بالمديرية برئاسة ميرفت الحليلي على ستة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات وزارة التربية والتعليم للعام الحالي.

جاء هذا الإنجاز تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها المدارس والطلاب والمعلمين في مجال التعليم البيئي والتنمية المستدامة. وقد تمكنت مدارس دمياط من التفوق في عدة مجالات، منها المشاريع البيئية، والأبحاث العلمية، والممارسات البيئية المتميزة، حيث حصلت مديرية تعليم دمياط علي المركز الثاني على مستوى الجمهوريةالمشروع البيئي لمدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات، والذي يعتمد على الزراعة على الماء لزيادة الإنتاج الزراعي.

والطالبة شروق أشرف الطويل من مدرسة البساتين بكفر البطيخ، عن أفضل بحث عن التنمية المستدامة على مستوى المرحلة الإعدادية.

والمركز الرابع مدرسة طيبة المتميزة للغات بدمياط الجديدة، كأفضل مدرسة في المراجعة البيئية.

والمركز السادس عن المشروع البيئي لمدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة.

المركز العاشر عن مسابقة أفضل أنشطة بيئية للتنمية المستدامة لمدرسة عزبة اللحم الابتدائية.

والطالبة نورا طه مسلم من مدرسة الشعراء الثانوية، عن أفضل بحث عن التنمية المستدامة على مستوى المرحلة الثانوية.

أكدت الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، أن هذه النتائج تعكس مدى اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعليم البيئي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع والأبحاث تساهم في غرس قيم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لدى الطلاب، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم.

وأضافت عبد الخالق، أن المديرية ستواصل دعم هذه المبادرات وتشجيع الطلاب والمعلمين على المشاركة في مثل هذه المسابقات، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.

وهنأ محمد رمضان غريب وكيل الوزارة المدارس والطلاب الفائزين متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.