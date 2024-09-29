تحرير 170 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري،بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 82 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 8 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط، 2 محاضر للتصرف في 8 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، محضر لتجميع 4 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

فيما تم تحرير 7 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لقيامهم باستبدال اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي. المقرر بعد إجراء محاولات شراء بمعرفة الحملات التموينية، و9محاضر ضد مسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، ومحضر عدم انتظام القيد بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد من أسطوانات البوتاجال، محضر ضد أحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لتصرفه في 19 اسطوانة بوتاجاز في السوق السواء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم قيامه بالإعلان عن أسعار استبدال الاسطوانات أو بيانات المدير المسئول والموزعين بالمستودعات .

بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن طلمبات الرصيف غير المرخصة، حيث تم التحفظ على كميات سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، بينما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير، وتم التحفظ على 124 كجم من المقرمشات وأدوات التعبئة الخاصة بالمصنع. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن المصنع وإحالتهم للنيابة العامة، تم أيضًا ضبط تاجر يستخدم دقيق بلدي مدعم من الدولة والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، حيث تم التحفظ على 10 أجولة دقيق بوزن 50 كجم لكل جوال، وتم تحرير محضر وإحالة التاجر للنيابة.

وفي مجال الأسمدة الزراعية، تم تحرير محضر ضد أحد التجار لجمعه أسمدة مدعمة من الدولة بغرض بيعها في السوق السوداء. كما تم التحفظ على 40 جوال سماد واتخاذ الإجراءات القانونية، كما شملت الحملة محلات بيع المواد الغذائية، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما في ذلك 119 عبوة دواجن و28 عبوة خميرة و27 عبوة ملح طعام. تم التحفظ على السلع وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وكذلك تم تحرير محضر آخر ضد بقال تمويني لجمعه سلعًا مدعمة من الدولة بغرض بيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 300 كجم سكر تمويني و240 عبوة زيت تمويني.

كما حررت 4 محاضر ضد المسؤولين عن محلات السلع الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم وعرضهم سلعًا غذائية مجهولة المصدر ودون وجود المستندات الدالة على مصدرها، وقد تم ضبط 20 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر و1530 علبة سجائر أجنبية مستوردة مهربة، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير 9 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم للبيع لحومًا بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة. وتم التحفظ على 138 كجم من اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة، هذا بالإضافة إلى تحرير 27 محضر ضد المسؤولين عن المنشآت التجارية لعدم إعلانهم عن الأسعار و18 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية، تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.