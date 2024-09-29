بدء اختبارات القبول للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة الرياضية بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن بدء إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية.

وكشف المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه تقرر موعد الكشف الطبي والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة العامة لجميع الطلاب المتقدمين اعتارا من اليوم الأحد بمقر مدرسة موط الإعدادية الرياضية، وذلك لإجراء الكشف الطبي والقوام لجميع الطلاب.

كما يجري غدا الإثنين إجراء الاختبارات بمقر مدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية بموط لإجراء الاختبارات البدنية والمهارية لجميع الطلاب بالإضافة لإختبار تحريري في الثقافة العامة والثقافة الرياضية.



وشددت مديرية التربية والتعليم على الطلاب بضرورة التواجد بالمكان المحدد والمعلن قبل الموعد بنصف ساعة علي الأقل، مع الإلتزام بالزي الرياضي للكشف الطبي وبالزي الرياضي كامل والمناسب لكل لعبة في اليوم الثاني للاختبارات.