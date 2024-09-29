اليوم السابع
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"بالعرائس والألعاب".. ترسيخ مبادئ الإيجابية للأطفال للحفاظ على مياه الشرب بالشرقية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:08 م
"بالعرائس والألعاب".. ترسيخ مبادئ الإيجابية للأطفال للحفاظ على مياه الشرب بالشرقية جانب من المسابقات
الشرقية - إيمان مهنى

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استخدمت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنشطة تفاعلية (مسرح العرائس - لعبة الكروت - مسابقات ثقافية) بجانب تنظيم ورش رسم وتلوين وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه لدى النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة فى التعامل مع البيئة والحافظ عليها، ذلك ضمن مبادرة بداية إنسان.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت ندوة توعوية لطلاب مدرسة العهد الجديد الابتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين فى التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم استخدام الأنشطة التفاعلية، لترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه لدى النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة، مثل مسرح العرائس وألعاب كرتونية، الرسم والتلوين والمسابقات الثقافية.

وأكد أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحى واجب وطنى ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف فى المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودى المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلى للمشترك.







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