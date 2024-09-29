اليوم السابع
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انهيار جزئى لمنزل قديم فى عزبة صالح بمدينة إسنا دون مصابين.. صور

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:56 ص
انهيار جزئى لمنزل قديم فى عزبة صالح بمدينة إسنا دون مصابين.. صور إنهيار جزئي لمنزل قديم في عزبة صالح بمدينة إسنا دون مصابين
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انهيارا جزئيا لمنزل في عزبة صالح مكون من طابقين بالطوب اللبن ومهجور من الأهالى منذ عدة شهور، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت رجال مجلس المدينة والنيابة لتولى التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطاراً من أهالى عزبة صالح يفيد بوقوع انهيار جزئي لواجهة منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين والذي تركت الأسرة الإقامة داخله منذ عدة شهور عقب إخطارهم بخطورة تعرضه للانهيارات، وانتقل رجال مجلس المدينة لموقع المنزل المنهار جزء منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

إنهيار جزئي لمنزل قديم في عزبة صالح بمدينة إسنا
انهيار جزئي لمنزل قديم في عزبة صالح بمدينة إسنا

 

إنهيار جزئي لمنزل قديم في عزبة صالح بمدينة إسنا دون مصابين
انهيار جزئي لمنزل قديم في عزبة صالح بمدينة إسنا دون مصابين

 







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