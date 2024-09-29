المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة على كورنيش النيل.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

احتفلت محافظة المنيا باليوم العالمي للسياحة مساء السبت، تحت شعار "السياحة والسلام"، فى احتفالية فنية أقيمت على المسرح الروماني بكورنيش النيل، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا. تم تنظيم الاحتفالية وسط أجواء مبهجة، تؤكد أهمية السياحة كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتعميق العلاقات بين الشعوب، بما يحقق السلام والتفاهم الدولي.

افتتح المحافظ الاحتفالية بجولة في معرض المنتجات اليدوية والفنية، الذي أُقيم بالتعاون مع إدارة السياحة بالديوان العام، وهيئة تنشيط السياحة، والمتحف الآتوني، حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس تراث محافظة المنيا، وتبرز مهارات الحرفيين.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهورى، ثم عرض فيلم تسجيلي عن السياحة في المنيا، من إنتاج إدارة الإعلام بالمحافظة لتسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة للمحافظة، كما أتيحت للحضور فرصة مشاهدة تجربة افتراضية مميزة لاستعراض كنيسة جبل الطير، من إنتاج وزارة السياحة.



كما تضمنت الاحتفالية باقة من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية مجموعة من الأغاني، بالإضافة إلى تابلوهات استعراضية، أبهرت الحضور وأضفت طابعًا ثقافيًا مميزًا على الاحتفالية.

حضر الاحتفالية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، كما شارك عدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرو المديريات الخدمية، بالإضافة إلى ممثلى المجلس القومى للمرأة.



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل



المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل