المشكلات النفسية لدى الأطفال ضمن نقاشات قصور الثقافة بمكتبة النمسا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المشكلات النفسية لدى الأطفال" ألقاها أبو المكارم عبد الجليل مشيرا إلى أهمية الطفولة في المجتمع، ودور الدولة في الاهتمام بمشكلات الأطفال وكيفية حلها، والمشكلات التي تواجه الطفل في مراحل مختلفة من عمره، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "العلم سلاح الأمم "ألقاها أحمد أبو بكر موضحا تعريف العلم، مع حث القرآن والسنة على الاهتمام بالعلم، وآثار الحضارات القديمة التي تبنى إلا بالعلم، ولابد النهضة بالمؤسسات التعليمية.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، أعد قصر ثقافة الطود دوري ثقافي ومعلومات عامة أدارته فاطمة ماهر، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة "الأرنب الكسلان" أداء نيرمين البير ومديحة كامل، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي قصة "الغمامة البيضاء" سردتها بسمة جابر، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية تطريز نفذتها أسماء أحمد، ونفذ المركز الحضري ورشة أشغال يدوية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي بقصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بنية القصة القصيرة جدا" ألقاها عمرو عبد الصبور القصة القصيرة جدا من خلال تجلي أركانها الأساسية في: القصصية، والجرأة، والوحدة، والتكثيف، والمفارقة، وفعلية الجملة، والسخرية، والإدهاش، واللجوء إلى الأنسنة، واستخدام الرمز والإيماء والتلميح والإيهام، والاعتماد على الخاتمة المتوهجة الواخزة المحيرة، وطرافة اللقطة، واختيار العنوان الذي يحفظ للخاتمة صدمتها، بينما أقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد بعنوان "حلم، صورتك، البنفسج".