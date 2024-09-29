اليوم السابع
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الكيلو بـ210 جنيهات.. طرح اللحوم بأسعار مدعمة فى الجيزة ضمن حياة كريمة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:09 م
الكيلو بـ210 جنيهات.. طرح اللحوم بأسعار مدعمة فى الجيزة ضمن حياة كريمة مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

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أطلقت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع شركة القيصر، منافذ متنقلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشهدت محافظة الجيزة حتى الآن إطلاق 4 منافذ متنقلة، توفر اللحوم البلدى بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك في الأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

وتقدم المبادرة من خلال المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، إذ تشمل العروض بالمنافذ: 310 جنيهات للكيلو من الشوادر البلدي، و210 جنيهات للكيلو من اللحم المجمد.

 

اللحوم البلدى 210
اللحوم البلدى 210

 

لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة
لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

 

منافذ مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة
منافذ متنقلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

 







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