الطيران الحربى الإسرائيلى يواصل شن غاراته المعادية على قرى وبلدات جنوبى لبنان

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واصل الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد، شن غاراته المكثفة والمعادية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اليوم حيا سكنيا بين بلدتي "باريش ومعروب" شرق مدينة صور ، حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والمسير في الأجواء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة "سحمر" ، وأغار على ملتقى النهر والبحر في "مخلة القاسمية" وعلى أطراف بلدة "المجادل".

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات أخرى في البقاع على بلدة العين في البقاع الشمالي..كما أغار على بلدة زبود واستهدف في غارة أخري منزلا في بلدة بلاط قضاء "مرجعيون" دون وقوع إصابات.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة "زوطر" الغربية والشرقية..كما أغار على "يحمر الشقيف" مما أدى إلى تدمير منزل ..وفي النبطية نفذ غارة جوية مستهدفا بلدة "عيناتا" في قضاء "بنت جبيل".

ومن جانبه .. أعلن حزب الله استهداف معسكر "أوفيك" ‏بصلية بصواريخ "فادي 1‏".. مؤكدا أن هذه العملية جاءت دعما للشعب الفلسطيني ودفاعًا عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.