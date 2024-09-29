اليوم السابع
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الدفاع المدني السعودي ينعى جنديين لقيا مصرعهما في حريق سوق جدة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 08:32 م
الدفاع المدني السعودي ينعى جنديين لقيا مصرعهما في حريق سوق جدة حريق جدة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعت وزارة الدفاع المدني السعودية، الجندي أول أكرم جمعة الجهني، والجندي عبدالله مناحي السبيعي، اللذين لقوا مصرعهما أثناء أداء مهام عملهما في إخماد حريق سوق جدة الدولي بحي الروضة.

كان حريق ضخم اندلع فجر الأحد، وباشرته أكثر من 17 فرقة ما بين إطفاء وإنقاذ ومن جدة والعاصمة المقدسة، وتطلبت عمليات الإخماد أكثر من 14 ساعة، وذلك نظراً إلى طبيعة المواد المحترقة الموجودة بالمحلات التجارية المحترقة وكونه من الأسواق التجارية القديمة، ويتجاوز عمر سوق جدة الدولي أكثر من 40 عاما.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية ورجحت مصادر أن الوفاة حدثت من جراء الاختناق داخل المنطقة المحترقة، وعدم وجود أي موقع للتهوية في ظل شدة النيران التي شوهدت سحبها من مسافات بعيدة في المحافظة.







حريق سوق جدة الدولي

سوق جدة الدولي

حريق سوق جدة

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الدفاع المدني السعودي




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